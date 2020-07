Meer vraag naar konijnen en minder weggelopen dieren: asiels merken gevolgen coronacrisis

Video Arrestatie­team dringt Bredaas huis binnen voor man die zich mogelijk met vuurwapen verstopt, treft niemand aan

26 juli BREDA - Een arrestatieteam van de politie is zondagmiddag een huis aan de Ahornstraat in Breda binnengevallen. De politie vermoedde dat daar een man met een vuurwapen zich in de woning verschanste. Maar niemand werd aangetroffen.