Meer urban op Dancetour in Breda: Lil Kleine en JeBroer hoofdacts

Was Van Puijfelik 'dupe' van cocaïne-lijn via Antwerpen?

7:00 BREDA - De aangetroffen cocaïne in een zeecontainer bij papierverwerker Van Puijfelik Recycling in Oosterhout zat mogelijk verstopt in het staal. De container is die bewuste maandagmiddag 8 januari zelf door de papierverwerker opgehaald in Antwerpen en gelost op eigen terrein. 's Avonds viel een politiemacht binnen.