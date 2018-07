Meer toeristen naar Breda lokken via Instagram: 'Social influencers trakteren op weekendjes'

Prostitu­tie in Bredase woning: 'Ik wist niet dat hij een pooier was!'

9:08 BREDA - Hij ontmoette de man op straat.,,Hij had geen slaapplek dus mocht hij een paar nachten in mijn woning slapen", legt de 30-jarige Bredanaar uit. Hij gaf hem de sleutel zodat zijn 'vriend' binnen kon als hij naar zijn werk was. Dat gebaar komt hem duur te staan: een dwangsom van 10.000 euro legt de gemeente Breda hem op voor prostitutie in zijn flatwoning in de Vuchtstraat. ,,Maar ik wist niet dat hij pooier was", verdedigde de Bredanaar zich gisteren bij de bezwarencommissie.