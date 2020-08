Meer stadstrandjes in Breda? Leuk! Laat maar komen.

Kinderen spelen in een badje, ouders drinken relaxed een biertje. Het is: ,,Bestwel chill", vinden Romee (25) en Megan (25). Op en top gekleed voor een dagje strand struinen ze door het zand van Belcrum Beach richting bar. De twee komen uit Amersfoort, doen een weekendje Breda. ,,Toen we zagen hoe warm het was, besloten we naar het strand te gaan.”