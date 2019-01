Meer ruimte voor jeugdafdeling NAC bij Boeimeer

Video-analyse

De uitbreiding met de zes units is in goed overleg gegaan met Boeimeer, zo bevestigt voorzitter Richard Breedijk. “Het geeft ons ook meer ruimte, bijvoorbeeld om de begeleiding van de tegenstanders en de scheidsrechters op te vangen. Met name op zaterdag komt dat goed uit, zeker nu we hebben besloten dat ons eerste elftal volgend seizoen op zaterdag gaat spelen.”

De units worden in maart geplaatst en in april in gebruik genomen. Het gaat om tijdelijke huisvesting. “Maar dan praten we niet over maanden. Hier kunnen we wel een paar jaar mee vooruit. Het is ook een flexibel systeem dat we eventueel kunnen uitbreiden,” aldus NAC-woordvoerder Jasper Saeijs. Voor de langer termijn overlegt NAC met de gemeente Breda over andere opties. Zo wordt nagedacht over een gezamenlijk trainingscomplex voor de jeugd en het eerste team van NAC. Dat laatste traint nu op een locatie in Zundert.