Meer motorclubs, maar niet in straatbeeld

Kielegat onder de loep in de klas van juf Josine: ‘Waarom is er eigenlijk geen koning carnaval?’

19 februari BREDA - ,,En dan is het alweer tijd voor het einde van carnaval. Hoe heten deze twee figuren die ze dan in het Kielegat verbranden?” Rumoer in de klas van juf Josine, dan, vertwijfeld: ,,Suske en Wiske?” ,,Ai...”, de juf lacht even. ,,Bijna!”