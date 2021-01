Meer maatwerk en perspectief bij hulp aan Bredase horeca

Een primeur in Nederland: Bredase ondernemers kunnen hun bedrijf gratis laten scannen bij een onafhankelijk horeca-adviesbureau. Vervolgens wordt gekeken naar bij hun situatie passende oplossingen, alternatieven, of een vangnet als stoppen de beste optie is.

Huurkosten

Toen vorig jaar cafés en restaurants moesten sluiten vanwege corona kwamen Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Breda, Heineken en AB InBev, diverse vastgoedeigenaren en de gemeente Breda tot een afspraak omtrent de huurkosten. Ondernemer, brouwerij (als tussenhuurder) en pandeigenaar betaalden ieder een derde.

Bijna een jaar verder is de situatie alleen maar verslechterd. En verschillend per zaak. Nachtcafés zijn helemaal niet open geweest, de rest heeft in de zomer nog een beetje omzet gedraaid. Marijn van Dijke, voorzitter KHN Breda: ,,De vraag naar maatwerk is groter geworden. En naar perspectief.”

Marinus van Dorst van het ingeschakelde horeca-adviesbureau meldt dat er inmiddels 26 gesprekken zijn geweest, voornamelijk met starters. ,,Vaak zijn het schrijnende verhalen van mensen die vol goede moed waren begonnen en meteen weer hun deuren moesten sluiten. We kijken naar privé-omstandigheden, concept en locatie. En daarmee naar de haalbaarheid, waarbij we soms best confronterend zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een scanrapport waarin we aangeven wat de situatie is, maar vooral wat de oplossingen zijn.”

Haast

Haast is geboden, het water staat aan ieders lippen. Van Dorst: ,,Ondernemers melden zich via de gemeente. Binnen 24 uur nemen wij contact op, maken een afspraak en hebben twee werkdagen later de scan klaar en de oplossingen in beeld. We hebben één geval gehad, waarbij de zaak al technisch failliet was. In goed overleg met de gemeente hebben we dat meteen opgepakt.”

Tot nu toe vijftien starters wensen gebruik te maken van de door de gemeente in het leven geroepen kredietfaciliteiten. Adank: ,,Die worden deze week nog uitbetaald.”

Pandeigenaren

Vastgoedeigenaren ontbraken bij de presentatie van deze roadmap. Maar zijn zeker niet uit beeld. Johan de Vos (KHN): ,,Ook om de vaart erin te houden, slaan we hen met alle respect nu nog even over. Bij de volgende stap komen ze wel in beeld. Als een scan klaar is, kunnen we duidelijker laten zien wat die pandeigenaar kan betekenen voor de toekomst van de ondernemer en diens zaak.”

Volledig scherm Roadmap Horeca Breda © gemeente Breda