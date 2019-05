Meer kunst dan kitsch op ART Breda (én een kwartje dat een ton waard is)

Wie écht wil toeslaan op ART Breda moet eigenlijk direct op de openingsdag aanwezig zijn. “Dit is dé dag”, zegt Erik Hermida, directeur van de kunst- en antiekbeurs, die voor het tweede jaar in evenementenhal Breepark aan de A27 wordt gehouden. “De handelaren en galeries nodigen vandaag hun belangrijkste klanten uit. Gewilde stukken zijn snel verkocht.”

Hermida is zelf ook een beetje zenuwachtig. Hij heeft een art nouveau-pot op een sokkel gezien en wil die graag kopen voordat iemand anders er mee van doorgaat. “Kom we lopen er even heen.” Vijf minuten later is de koop beklonken. Galeriehoudster Tiny Esveld verkoopt hem het werk voor 400 euro, met korting omdat ze met de galerie gaat stoppen. Hermida is content. “Maar ik moet nog wel met mijn vrouw overleggen waar we het gaan neerzetten.”

Volledig scherm ART Breda © Paul Verlinden

Negen handelaren en galeries hebben dit jaar een paviljoen in de hal. De verhouding oude kunst en antiek versus hedendaagse kunst is ongeveer 70-30 procent. Zo zijn er in één gang religieuze kunst, oude munten en moderne litho's van Pablo Picasso te vinden.

Ook de prijzen variëren sterk. Er zijn vazen van slechts enkele honderden euro's te koop, terwijl een schilderij van Hendrik Willem Mesdag volgens Hermida ‘wel drie ton kan opbrengen’. Als de prijs gerelateerd wordt aan de omvang van een object, is waarschijnkijk een muntje van 25 cent uit 1817 het duurste item op de beurs. Wat ooit als een kwartje begon, moet nu ongeveer 100.000 euro opbrengen.

Voor de liefhebbers van het programma Kunst & Kitsch is ART Breda een feest van herkenning. Op de beurs zijn tal van kunstkenners te spotten die geregeld in het tv-programma de waarde van objecten bepalen. “Dit is één grote Kunst & Kitsch, zonder de kitsch dan, hé”, lacht Hermida.

Volledig scherm Werk van Erwin Olaf op ART Breda © Paul Verlinden

Wat niet direct bij Kunst & Kitsch op zal duiken, is het werk van fotograaf Erwin Olaf. Maar op de beurs is het wel te vinden, in een hoekje van de stand van galerie Mooi Man. “Dit is werk uit begin jaren tachtig. Dat maakte Olaf destijds voor tijdschrift SEK, de Gay Krant en de Flikker Agenda,” zegt mede-eigenaar Sandro Kortekaas.

De zwart-wit foto's kosten 1250 euro per stuk. “Dat is goedkoop hoor, voor deze vintage-fotografie,” zegt Kortekaas. “Bovendien gaat de opbrengst naar LGBT Asylum, een stichting voor asielzoekers die vervolgd worden in hun land vanwege hun geaardheid.” Anderhalf uur na de opening, zijn al twee van de acht foto’s verkocht.

ART Breda duurt nog tot en met zondag 19 mei en is dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur (en donderdag 16 mei tot 21.00 uur).