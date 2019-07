Meer kans op woning door vrijwilligerswerk te doen

Een voorstel van de PvdA hierover heeft de steun gekregen van de meerderheid van de Bredase gemeenteraad. Het college van B&W gaat nu in samenspraak met de woningcorporaties bekijken of het mogelijk is om Wonen+ breder in te zetten in de gemeente.

Haagse Beemden

Wonen+ loopt nu alleen in Kesteren/Muizenberg in de Haagse Beemden. In 2017 en 2018 zijn daar 36 woningen toegewezen in het kader van het project. Voor dit jaar zijn er 15 woningen beschikbaar.

Woningzoekenden die graag in Kesteren of Muizenberg willen wonen, kunnen ‘solliciteren’ naar een woning en geven aan welke ‘tegenprestatie’ ze daarvoor willen leveren. Wordt de aanvraag positief beoordeeld dan zetten ze zich na toewijzing van de woning voor minimaal tien uur per maand gedurende twee jaar in als vrijwilliger in de wijk.

Meer binding

Doel van het project is te zorgen voor meer sociale cohesie in de buurt. In Kesteren en Muizenberg zijn relatief veel huurders die weinig binding hebben met de wijk. Met Wonen+ beogen gemeente en corporaties bewoners naar de wijken te trekken die hun leven op orde hebben en tijd hebben om iets voor de buurt te betekenen.