Meer intercity's tussen Breda en Eindhoven

BREDA – Het succes van het spoorboekloos reizen tussen Amsterdam en Eindhoven krijgt navolging. Treinreizigers op het traject Breda-Eindhoven hebben vanaf eind 2024 meer mogelijkheden. Per uur gaan er vier intercity’s rijden, twee meer dan nu het geval is.



Behalve op deze drukke Brabantse route wordt de reiziger ook getrakteerd op meer ritten per uur tussen Schiphol en Nijmegen, wat eind 2021 ingaat. Daar gaat het om zes ic’s per uur. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur trekt voor dit doel de portemonnee: spoorbeheerder ProRail krijgt 43,3 miljoen euro om het spoorboekloos reizen te realiseren. De NS draagt 27 miljoen bij, geld dat bedoeld is om onder meer sporen en perrons aan te passen.





Noodzakelijk

Op beide trajecten zullen volgens de staatssecretaris de komende jaren steeds meer mensen reizen. “Om overvolle treinen te voorkomen en bestaande en toekomstige reizigers een comfortabele reis te kunnen bieden, is een frequentieverhoging noodzakelijk”, aldus Van Veldhoven.

Dat het nog ruim zes jaar duurt voordat er tussen Breda en Eindhoven meer treinen gaan rijden, heeft volgens ProRail-woordvoerder René Vegter te maken met de capaciteit op het bestaande spoor. “Willen we meer reizigerstreinen over dit traject laten rijden, dan zal eerst het aantal goederentreinen moeten worden teruggedrongen”, aldus Vegter. In de toekomst zal dat kunnen als de nieuwe verbinding tussen de Betuweroute en de bestaande spoorlijn Utrecht-Den Bosch is gerealiseerd. “Bij Meteren komt voor dat doel een dubbelsporige boog. Als die er is, zullen er meer goederentreinen van de Betuweroute gebruikmaken in plaats van de Brabantroute. En kunnen wij meer intercity’s op het traject Breda-Eindhoven laten rijden.”

Spoorboekloos