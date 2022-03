Meer huizen, meer groen en minder verkeershufters: Breda kiest de route naar 2026

Verkie­zings­de­bat Breda gaat van mitrail­leurs naar schuldhulp en ‘linkse prietpraat

BREDA - Moeten boa’s in Breda zwaarder bewapend de straat op? ,,Lastig, want geweld leidt tot meer geweld’’, denkt Karlijn van den Berg, kandidaat voor het CDA. ,,Links prietpraat’’, is de reactie daarop van VVD-kandidaat Eddie Förster. ,,Ze gaan met een wapenstok op pad, niet met een mitrailleur.’’

