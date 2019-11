Meer groen, afgeronde bochten: de Nieuwe Mark in Breda wordt nog ‘natuurlijker’

In het voorjaar van 2017 besloot het college dat de Nieuwe Mark moet worden doorgetrokken. Nu stopt de waterloop halverwege de Markendaalseweg, maar het is de bedoeling dat hij uiteindelijk aansluit op de singel. Al doende wordt ook een deel van de huidige Seelig-kazerne omgebouwd tot een voor iedereen toegankelijk Seelig Park.

Gesleuteld aan de schetsen

De eerste schetsen voor het project zijn dit jaar openbaar gemaakt en besproken. Met als resultaat een voorlopig ontwerp waaraan het een en ander is gesleuteld. Om te beginnen is er veel gedaan aan ‘vergroening’. Niet alleen de kademuren worden voorzien van bomen, struiken, rietkragen en andere fauna, het groen wordt over de volle breedte, van gevel tot gevel aangebracht. Dat is goed voor het klimaat in de stad en bovendien kan er regenwater mee worden vastgehouden. En dat is weer handig voor tijden van droogte.

Vloeiende lijnen

Verder wordt de loop van de rivier ‘natuurlijker’. Waar in de eerste schetsen hoekige lijnen de boventoon voerden, is nu gekozen voor ‘vloeiende kadelijnen en afgeronde bochten’. Dat heeft als bijkomend voordeel dat varen op de nieuwe rivier overzichtelijker wordt, aldus het stadsbestuur.

Tenslotte is er veel werk gemaakt van de beleving van de Nieuwe Mark. Daarom zijn er lage kades in het voorlopig ontwerp aangebracht, zoals er nu bijvoorbeeld al een te zien is bij de Haven, waar de rondvaartbootjes aanleggen. Die lage kades leveren nieuwe wandelroutes af. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om onder een nog aan te leggen brug bij de Markendaalseweg te lopen.

Burgemeester en wethouders willen het project, dat in zijn geheel ongeveer 25 miljoen euro gaat kosten, in twee fases uitvoeren. Het eerste deel gaat volgend jaar al op de schop. Het gaat dan om het stuk van de Tolbrug tot aan de Fellenoordstraat. Dat wil zeggen dat ook een deel van de al bestaande Nieuwe Mark een nieuw aangezicht gaat krijgen. In de periode van 2024-2026 is het de beurt voor het stuk tussen Fellenoordstraat, via het nieuwe Seelig Park, tot aan de singel.

