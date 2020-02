Meer fraude en zakkenrollerij in Breda, maar minder inbraken en geweld

Uit een brief van burgemeester Paul Depla aan de gemeenteraad blijkt dat er vorig jaar bijna 11.000 misdrijven in de gemeente Breda zijn geregistreerd; bijna 500 meer dan in 2018. Het is een trendbreuk in het veiligheidsbeeld, want de laatste jaren was er voortdurend sprake van een daling. In 2015 stond de teller nog op 13.360.