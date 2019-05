Meer dan duizend liter chemicaliën stroomt weg uit brandend busje Alphen

De Fransebaan in Alphen is deze donderdagochtend aan beide kanten volledig afgesloten. Al sinds de avond ervoor zijn specialisten bezig met opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. “Drugsdumpingen zijn schering en inslag. Helaas wel”, zegt Perry van Beek, incidentencoördinator bij Strukton in Breda. Dit milieutechnische bedrijf heeft een aparte tak die zich bezighoudt met calamiteiten en incidentenbestrijding zoals dus drugsdumpingen. “We beschikken over een 24-uursdienst en staan dus dag en nacht klaar om dit werk te doen. Ook ons materiaal is voor dit werk uiteraard toegerust.”