Meer coronapatiënten in Bravis en Amphia; uitbreiding intensive care en operaties uitgesteld

Volgens een woordvoerster van Bravis (Roosendaal/Bergen op Zoom) heeft dit ziekenhuis onder normale omstandigheden vijftien bedden op de intensive care. Dat aantal wordt nu opgehoogd met drie. Tijdens de grootste piek in de eerste coronagolf verdubbelde het aantal ic-bedden zelfs naar dertig.

Operaties uitgesteld

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft doorgaans de beschikking over 24 bedden voor intensieve zorg. Dat gaat maandag omhoog naar 28 bedden. Een woordvoerder van het Amphia Ziekenhuis laat verder weten dat de ok-capaciteit vanaf maandag noodgedwongen wordt teruggeschroefd. Dat leidt ertoe dat bijna een derde van het aantal geplande operaties wordt uitgesteld.

Meer patiënten met covid-19

In beide ziekenhuizen neemt het aantal patiënten met covid-19 toe. Vrijdag lagen in Bravis ongeveer veertig coronapatiënten, van wie er negen op de intensive care worden verzorgd. In het Amphia lagen vrijdagochtend 54 besmette patiënten, onder wie veertien mensen op de intensive care.

Ingrijpen in reguliere zorg

Als gevolg van een hoog ziekteverzuim onder ziekenhuismedewerkers in combinatie met de herfstvakantie zag Bravis zich genoodzaakt in te grijpen in de reguliere zorg. Operaties die in de afgelopen week stonden gepland, werden uitgesteld. Alleen acute en oncologische ingrepen zijn gedaan. De afspraken in de polikliniek en de afdeling verloskunde gingen gewoon door. ,,Gelukkig is de stijging van het ziekteverzuim afgezwakt. Bovendien is de herfstvakantie nu afgelopen", aldus de woordvoerster. ,,Hierdoor kunnen we volgende week weer 50 procent van de operaties laten plaatsvinden.”

Naast de acute en oncologische ingrepen gaan ook de semi-spoed operaties door waarvan de medisch specialisten de urgentie bepalen. Bovendien benadrukt ze dat afspraken in de polikliniek zoveel mogelijk doorgaan. ,,Die vinden vooral telefonisch of via beeldbellen plaats. Als de arts zijn of haar patiënten wil zien, dan is dat ook mogelijk.”