‘Meer bossen en zonneparken in Breda om klimaatdoelen te halen’

Bos reageert daarmee op een kritisch rapport van de Rekenkamer die constateert dat Breda tussen 2008 en 2018 geen enkel klimaatdoel heeft gehaald. De gemeenteraad heeft inmiddels twee sessies aan het rapport gewijd. De wethouder erkende daarin dat Breda - net als vrijwel alle andere gemeenten - achterblijft bij de doelstellingen.

Windmolens

De eerste tien jaar van het klimaatbeleid is volgens Bos veel voorbereidend werk gedaan. "We verwachten dat de CO2-reductie de komende jaren tot wasdom komt met een aantal grote projecten zoals de zonneweiden die zijn aangelegd en de windmolens die bij de A16 komen. Dat is nog niet voldoende om het einddoel te halen, maar er gebeurt ook veel op landelijk niveau waardoor de versnelling wel degelijk gaat komen,” aldus Bos.

Maar Bos kwam ook nog met eigen nieuwe invalshoeken. “De Europese Commissie wil volgens de green deal dat er veel nieuwe bossen in Europa komen. Dat leidt zonder twijfel tot een forse C02-reductie.”

Zonnethermie

Verder wil de wethouder kijken naar zonnethermie. Met die techniek wordt geen stroom opgewerkt, maar wordt het warmtenet voorzien van warm water, dat vervolgens woningen kan verwarmen. Zonnethermie wordt in Nederland nog niet op grote schaal gebruikt. Wel zijn er plannen om in Groningen een groot zonnepark aan te leggen voor deze toepassing. “Wellicht dat er in Breda ook mogelijkheden zijn voor dergelijke zonneweiden in het buitengebied”, aldus Bos.

Conferentie

Omdat het halen van de klimaatdoelen ingrijpende maatregelen vereist, is het volgens de Rekenkamer nodig om maatschappelijk draagvlak te vinden. De kamer stelt voor een grote stadsbrede conferentie daarover te houden.

Bos omarmt het idee voor voor zo'n conferentie, die wat haar betreft in het tweede kwartaal van dit jaar plaats vindt. De gemeente gaat dit jaar het klimaatbeleid voor de periode 2021 tot 2015 vaststellen en de uitkomsten van de conferentie kunnen daar in worden meegenomen.

