Meer bewegen in de klas: Van ‘energizers’ tot ‘Daily Mile’

BREDA/OOSTERHOUT - Basisschoolleerlingen moeten meer bewegen, luidt het advies aan het kabinet. Scholen in Breda en Oosterhout zien de noodzaak, maar is het haalbaar? En hoe krijgen zij de leerlingen uit de schoolbanken?

Basisscholen moeten hun leerlingen elke dag twee keer een half uur laten bewegen. Althans, als het aan de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad, en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ligt. Een flink streven. Is dat haalbaar?

Eén manier om de leerlingen meer uit de schoolbanken te krijgen is de Daily Mile. Een trend overgewaaid uit Groot-Brittannië: dagelijks een mijl, ongeveer 1,6 kilometer, rennen.

Frisse neus

Een jaar geleden begonnen ze er mee op basisschool Menorah in Oosterhout. ,,Een blijvertje”, vertelt Peter Honcoop, clusterdirecteur van de school. In de zomer houden ze de 'Groene Spelen', in de winter trekken de leerlingen van de school erop uit om hun mijl af te leggen. Maximaal drie keer per week, vertelt Honcoop, want het moet wel in het rooster passen. Zijn bevindingen: ,,Kinderen vinden het echt geweldig. Even bewegen. Even een frisse neus.” De opmaat voor een 'fittere bevolking', denkt hij.

Ook bij De Fontein in Breda werd dit uitgeprobeerd. In september was de eerste Bredase Daily Mile bij de school een feit. Structureel werd het niet, vertelt Margreet Groothuis, adjunct-directeur van de school.

Energizers

Er zijn legio andere manieren om de leerlingen aan het bewegen te krijgen. Met hetzelfde effect, denkt Groothuis. ,,We zijn veel met bewegen bezig. Gymlessen, sportdagen, activiteiten. We doen energizers waarbij we even in beweging komen, om het brein even leeg te maken. En je ziet: dat maakt de leerlingen weer fris. Ze kunnen er weer tegenaan."

Veel om in te passen

Twee keer een half uur bewegen op een dag, zoals de adviesraden voorstellen, vindt zij echter nogal fors: ,,,Het moet allemaal wel passen in een vol programma. Ook niet alles moet op het bordje van de school terecht komen. Ook ouders hebben hier een rol in.”

Ook bij KBS De Zandberg hebben ze van november tot juli The Daily Mile gedaan. Ook daar is de rennende mijl niet teruggekomen dit schooljaar: ,,Er zijn genoeg andere manieren”, vertelt directeur Hans Staps. Zoals: bewegend leren.

Alternatieven

,,Leerlingen lopen en bewegen in de klas. Terwijl ze bijvoorbeeld de tafels leren”, vertelt Staps. ,,Leerlingen die kaartjes uitwisselen. De ene met ‘5x5’, de ander heeft een briefje met ‘25’ erop. Ze moeten elkaar gaan zoeken, komen in contact en in beweging.” Daarnaast nog het ‘gewone’ bewegingsonderwijs: ,,Zo kom je een heel eind.”