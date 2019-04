Meer bedrijvigheid bij Breepark langs A27

Hotelketen

Langs de Bavelseparklaan ontwikkelt zich een bedrijventerrein in het verlengde van Hoogeind. De zichtlocatie aan de A27 lijkt ook aantrekkelijk voor bedrijven die in een niet te zware categorie vallen. Geruchten doen de ronde dat ook een hotelketen belangstelling zou hebben. Diverse bronnen spreken van een plan in een heel pril stadium. In ieder geval is dan een bestemmingsplanwijziging nodig, want horeca is uitgesloten op die locatie. De exploitant van de evenementenhal wil graag een hotel in de buurt, maar de gemeente Breda heeft dat tot dusverre tegengehouden. Hoteliers in de regio Breda en Tilburg maken zich wel zorgen als alle plannen van hotels ook werkelijkheid worden.