Meer banen in Breda voor mensen met een (on)zichtbare beperking

BREDA - De eerder aangekondigde talentenjacht op horecagebied bij de Foodhall in Breda krijgt een extra dimensie. Het streven is om de komende jaren ruim honderd mensen met een (on)zichtbare beperking te begeleiden naar betaald werk.

Het gaat hierbij om hen die vanwege fysieke of mentale beperkingen moeilijk aan een baan komen tot mensen die extra coaching en begeleiding nodig hebben.

De gemeente Breda, BANK15, Social Capital en de Foodhall hebben een convenant ondertekend, dat de samenwerking voor minimaal twee jaar bekrachtigt.

BANK15 is een bureau dat creatieve ondernemers helpt hun plannen te ontwikkelen. Social Capital ondersteunt werknemers met een beperking.

Centrale locatie

,,De coronacrisis heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidsbeperking is het in deze tijd nóg moeilijker om de baan te vinden die bij hen past. Door de krachtenbundeling met BANK15 en Social Capital bieden we deze doelgroep de mogelijkheid om betaald aan de slag te gaan in de horeca. We werken vanuit een centrale locatie in de stad waar mensen starten met hun werkzaamheden. Dat is de Foodhall in de Reigerstraat”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het is de bedoeling dat kandidaten ook de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar andere werkgevers in Breda.

Quote Een initiatief waarbij ook een sociale impact kan worden gemaakt, onder­steunt de gemeente graag Wethouder Boaz Adank, Breda

Wethouder Boaz Adank: ,,Het doel is een bijdrage te leveren aan het besef dat de zorg voor een inclusieve arbeidsmarkt juist in deze tijd een collectieve verantwoordelijkheid is. Een initiatief waarbij ook een sociale impact kan worden gemaakt, ondersteunt de gemeente graag.”

Foodhall-eigenaar Michael Chen zegt trots te zijn op dit initiatief. ,,Deze samenwerking maakt onze sociale ambities mogelijk.”

Breed inzetbaar

Social Capital gaat zich ontfermen over de personele invulling. Oprichter Jasper Kool: ,,We vinden het belangrijk dat mensen zichzelf ontwikkelen op een plek waar ze plezier in hun werk hebben en gewaardeerd worden. Het opleiden van de medewerkers doen we in samenwerking met Foodhall Breda. Onze medewerkers leren het vak samen met ervaren horecapartners en zijn op deze manier breed inzetbaar in de arbeidsmarktregio Breda.”

Leefbaarheid

Deze samenwerking bewijst dat sociaal ondernemen geen ongrijpbaar ideaal hoeft te zijn, zegt Jerry Opier, oprichter van BANK15. ,,Met dit plan kunnen we doen waar we sterk in zijn: ontwikkeling en ondersteuning van makers die een belangrijke rol spelen wat betreft de leefbaarheid van de samenleving.”

De gemeente Breda gaat de werving en selectie verzorgen van geschikte kandidaten. Daarnaast zal zij het reeds opgebouwde netwerk verbinden en ondersteunen bij lokale subsidieregelingen.