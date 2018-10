Meer appartementen in Huize Liesbosch

BREDA - De eigenaar van woonzorgcentrum Huize Liesbosch in Breda wil het complex uitbreiden met 35 tot 45 appartementen. Het voormalige klooster aan de Liesboslaan zou daarmee in totaal uit ruim negentig woonunits gaan bestaan.

Het college van B&W is in principe akkoord met het initiatiefplan dat door de eigenaar, Liesbosch Vastgoed Maatschap (LVM), is ingediend. Het complex - dat parallel aan de snelweg tussen Breda en Etten-leur ligt - werd in 2016 al grotendeels verbouwd. Er kwamen toen 54 zorgappartementen in. Nu wil LVM een (leegstaande) vleugel vervangen door nieuwbouw. Die nieuwbouw bestaat uit vier bouwlagen.

De historie van het gebouw gaat terug tot 1830. In de negentiende eeuw was het een tijd lang hotel. Daarna werd het uitgebouwd en werd het een klooster, waar verschillende geloofsgemeenschappen hebben gezeten. In 1971 gingen de Kleine Zusters van de Heilige Joseph het als rust- en verzorgingshuis te gebruiken.

Kloosterlingen

Sinds 2009 wonen er ook niet-kloosterlingen. Bewoners kunnen er zorg op maat krijgen van zorginstelling Thebe. Ook voor de nieuwe appartementen geldt in principe een combinatie van wonen en zorg. In het initiatiefplan gaat het volgens de gemeente om 32 appartementen. Volgens een woordvoerder namens LVM ligt dat het getal echter nog niet vast: “Dat is afhankelijk van welke huurder we er voor vinden en welke doelgroep het precies wordt. Het zullen er waarschijnlijk tussen 35 en 45 worden.”