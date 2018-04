Dat bleek dinsdagavond op een druk bezochte bijeenkomst in de Avenue in Breda waar een 'tussenstand' van het voorlopig ontwerp van de rivier werd gepresenteerd. Het was een vervolg op een inspiratiesessie in november toen mensen ideeën konden aandragen op basis van een schetsontwerp.

Wandelpaden

Veel van die ideeën komen nu terug in de verder ontwikkeling van het ontwerp. Zo komt er ten opzichte van de schetsen meer beplanting op en tegen de kademuren, worden historische elementen ingebracht, komen er langere wandelpaden over de kades en komen er langs vrijwel het hele traject plaatsen waar bootjes aan kunnen meren. "Er komen in de bochten meer afgeronde hoeken zodat de rivier als een vloeiende stroom door stad gaat en bootjes er goed kunnen varen," aldus Harold van den Broek, landschapsarchitect bij de gemeente.

Haven

Volledig scherm Nieuwe Mark gaat Haven verbinden met de singel. © Google Maps De eerste fase van de Nieuwe Mark is al tien jaar geleden gerealiseerd, nadat de Haven in Breda heropend werd. Die eerste fase loopt vanaf de Haven (Tolbrug) langs de Markendaalseweg over een traject van 350 meter. Dat deel wordt nu over een lengte van ruim 400 meter doorgetrokken naar het zuiden. Het traject gaat langs en over het terrein van de Seeligkazerne en sluit dan weer aan op het water bij de Vredenburchsingel. In principe wordt het traject verdiept aangelegd, zodat bootjes straks dwars door de stad van de Haven naar de singel kunnen varen.

Bruggen

Er komen vier geheel nieuwe (loop)bruggen over de rivier en drie andere bruggen worden vernieuwd. Ook langs de rivier gaat veel gebeuren. Zo is het noordelijk deel van de Seeligkazerne gekocht door de school De Rooi Pannen, die daar in de historische gebouwen met horeca- en hotelvoorzieningen begint. De gemeente is bezig het zuidelijk Seelig-deel over te nemen van Defensie, zodat daar een park komt waar mensen aan de nieuwe rivier kunnen recreëren.

Graven

Het traject van de Nieuwe Mark is al vastgesteld. Wel moet de gemeenteraad nog officieel akkoord gaat met de verdieping en de daarmee gepaarde gaande kosten. Voor de zomer zal het voorlopig ontwerp ter inzage worden gelegd. In het najaar volgt een besluit door de gemeenteraad. Als die akkoord gaat, is een jaar later het definitief ontwerp klaar. "Ik verwacht dat het daadwerkelijke graven pas in 2020 begint," aldus projectleider Roel Klei dinsdagavond. In 2022 kan het project dan ver klaar zijn.

(Hieronder enkele nieuwe tekeningen die dinsdagavond werden gepresenteerd.)

Volledig scherm Een impressie van de Tolbrug, die helemaal vernieuwd wordt omdat het water van de Haven en de Nieuwe Mark daar op gelijk niveau komen (nu is er nog een watervalletje). © Gemeente Breda

Volledig scherm De Nieuwe Mark over het terrein van de Seeligkazerne-Zuid, waar veel ruimte komt om langs het water te recreëren. © Gemeente Breda

Volledig scherm Op het terrein van de Seeligkazerne-Zuid komen ook loopbruggen over de rivier. © Gemeente Breda