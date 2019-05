Meekijken op je eigen begrafenis: Cora uit Breda maakte het mee

Baronie eindigt met lege handen, maar het glas is halfvol: ‘Terug in de top van de hoofdklas­se’

10:42 Het bierglas op het terras van Baronie was zondag duidelijk halfvol. De ploeg had zojuist de kans op een seizoenstoetje in rook op zien gaan door een onfortuinlijke nederlaag tegen Gemert, maar proefde toch vooral de zoete smaak van een mooi voetbaljaar.