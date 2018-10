Meegedaan of iemand aangemoedigd? Stuur je foto van de Singelloop in Breda

De beste barvrouw van de wereld komt uit Breda

6 oktober BREDA/AMSTERDAM - Tess Posthumus (30) is de koningin van cocktailland, maar dan wel eentje met ballen. Met een shaker in haar koffer reist ze naar een rooftopbar in Bangkok of jacht in Monaco om de internationale jetset te voorzien van bijzondere cocktails. Of ‘gewoon’ in haar eigen bar. ,,Je moet je door niets laten tegenhouden.’’