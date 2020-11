Medisch incident oorzaak valpartij fietsster (71) in Breda

opinie Onstuitba­re ‘verdozing’ in Brabant: hoe kunnen we de XXL-logistiek beter benutten?

8 november In de provinciale politiek werd een paar weken geleden uitgebreid gedebatteerd over de 'verdozing van Brabant'. Dit debat past in een veel bredere discussie: kunnen we de beschikbare ruimte in Brabant beter benutten dan we nu doen?