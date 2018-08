Het college zal vrij snel daarna een omgevingsvergunning verlenen aan de initiatiefnemers. Haast is geboden omdat op 2 oktober een aanvraag voor Rijkssubsidie de deur uit moet. Eigenaar Sweco van de voormalige afvalberg en exploitant Rooftop Energy hopen enkele miljoenen euro's binnen te halen.

In december, zegt projectmanager Jaap Drost van Sweco desgevraagd, moet duidelijk zijn of het geld er komt. Hij schat die kans op meer dan 90 procent. ,,Dat moet lukken.'' Drost toonde zich donderdagavond na het debat enthousiast over het 'besluit'. De aanleg van het zonnepark gaat tussen de tien en twintig miljoen euro kosten. Ergens in 2020 moet het park dan operationeel zijn.

Voorrang

Het kan volgens Drost goed zijn dat het zonnepark tot de tien grootste van het land gaat behoren. De zonnepanelen (dertig hectare) komen op de berg en aan de zuid- en oostflank en worden verankerd met betonblokken, zodat de afdichting van de voormalige stort (tot 1992 in gebruik en 23 meter hoog) niet beschadigd raakt. Bewoners van de wijk Heusdenhout en Bavel krijgen zo goed als zeker voorrang bij participatie in het project. Maar korting op afname van groene stroom zal er gezien de hoge kosten van aanleg waarschijnlijk niet in zitten.

Quote Het kan goed zijn dat Zonneweide Bavelse Berg tot de tien grootste zonnepar­ken van het land gaat behoren. Jaap Drost

Vliegbasis

Het zonnepark komt in de invloedssfeer van vliegbasis Gilze-Rijen. Met Defensie is er overleg over reflectie van de panelen en het risico op verstoring van het magnetisch veld en apparatuur. Ook met een groep bewoners is er nog overleg over het uitzicht op de panelen en de beplanting. Als de politiek, die eensgezind blij is met het project en pleit voor verduurzaming, ergens een kritisch geluid liet horen was het wel over de communicatie met de bewoners. Vrijwel alle partijen toonden begrip voor de zorgen van de mensen en deden een dringend beroep op wethouder Paul de Beer (D66) het overleg goed te begeleiden.

Uitstel

De bewoners, voornamelijk van de Dorstseweg, vroegen voorafgaand aan de vergadering in een brief nog om uitstel van het besluit, om eerst toezeggingen te krijgen over de groene inbedding. Ze kregen steun van oppositiefracties CDA en SP. Maar zover kwam het niet. De Beer: ,,We zijn er ook voor de inwoners, daar zijn we alert op.'' Drost van Sweco: ,,We gaan er uit komen met de bewoners.''