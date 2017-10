Medicijnen ophalen kan 24/7 bij apotheken Breda

BREDA - In de Bredase BENU-apotheken is het straks mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week medicijnen op te halen. De komst van afhaalautomaten voor geneesmiddelen moet dat mogelijk maken.

Klanten hoeven dan niet meer te racen om voor 18:00 uur bij de apotheek te zijn en ook de wachtrijen zullen minder lang zijn.

In opkomst

Het gaat om de BENU-apotheken aan de Nieuwe Haagdijk, Thorbeckeplein, Acaciastraat, Brederostraat en aan het Dorpsplein in Ulvenhout. Apotheker Marjolein Smeur van BENU Apotheek De Heuvel aan het Thorbeckeplein kijkt al een tijdje uit naar de automaat. "De apparaten zijn de laatste paar jaar in opkomst. Toen ik ervan hoorde, wilde ik er ook graag een. Daarom hebben we als Bredase BENU-apotheken besloten dat wij er allemaal een plaatsen", vertelt Smeur.

Klanten van BENU Apotheek moeten aangeven of ze gebruik willen maken van de afhaalautomaat. Als ze dat willen, krijgen ze een code via e-mail of sms opgestuurd. Die code moet vervolgens ingetoetst worden op het apparaat en dan opent het goede vakje met medicijnen. Smeur: "Het moeten wel medicijnen zijn die de klant al langer gebruikt, want bij eerste uitgifte zijn wij verplicht uitleg te geven." De automaat is ook niet bedoeld voor medicijnen die in de koelkast bewaard moeten worden of grote verpakkingen. Als er (bij)betaald moet worden voor medicijnen, is het mogelijk om automatisch incasso in te stellen.

Het moet vooral snel, veilig en eenvoudig zijn. Volgens Tom de Roij, ‎regiomanager bij BENU Apotheek, is het een extra service richting de klant. "De automaten komen in de muur te zitten en kunnen vanuit binnen en buiten worden bediend. Zo kunnen klanten buiten de openingstijden medicijnen ophalen, maar kunnen we ook binnen eenvoudig uitleg geven."