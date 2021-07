Medewerkers zelf adviseren over toekomst milieustraat in Zundert

ZUNDERT - Medewerkers van de milieustraat in Zundert worden nadrukkelijk betrokken bij de herontwikkeling van die afvalinzameling. Dat heeft de politiek dinsdag besloten door in te stemmen met een motie van ONPL.

ONPL was er vorige week, bij een vergadering over de zomernota, over begonnen. De milieustraat in Zundert kampt met problemen. Het is er te druk en te krap. Inwoners die afval willen aanleveren, staan daardoor nogal eens in de file.

Het college besloot daarom al om de openingstijdens te verruimen. Vanaf september is de milieustraat voortaan ook op woensdagmiddag open. Daarnaast reserveerde het college in de zomernota 17.500 euro voor een onderzoek naar mogelijkheden om de afvaldienst in de toekomst te verbeteren.

Ervaringsdeskundigen

Zonde, vond ONPL. ,,Het bedrag is flink omlaag te schroeven door eigen medewerkers van de milieustraat om advies te vragen. Zij weten als ervaringsdeskundigen heel goed hoe één en ander is te verbeteren” Als het gaat om de inzameling van groenafval: ,,Leg dan het oor eens te luisteren bij Zundertse bedrijven die al groenafval inzamelen. Die zijn er. En wie weet kunnen zij ook groen van particulieren innemen.” ONPL zette de plannen kracht bij met een motie.

Eigenlijk had over die motie vorige week moeten worden gestemd nadat de raad akkoord was gegaan met de zomernota. Echter: de raad kon niet stemmen over die nota. Er waren namelijk amendementen ingediend. En, omdat die iets veranderen aan de inhoud van een nota, moest daar eerst over worden gestemd. Pas daarna was het de beurt aan zomernota en motie.

Gestaakte stemmen

Omdat één raadslid afwezig was, bleek een amendement van de VVD vorige week precies evenveel voor- als tegenstemmers te halen. Waarna de vergadering moest worden geschorst om deze dinsdag te worden voortgezet.

Dit keer lukte het wel. Het amendement waarmee de VVD ruimte wil voor de politiek om in de toekomst de ozb met minder te verhogen dan de één procent die in de zomernota staat, werd aangenomen. Ruim zelfs, want inmiddels had OPZ zich bij de voorstemmers VVD, D66, ONPL en LP gevoegd.

De zomernota zelf werd daarna ook aangenomen. Zonder steun van D66. Die vindt dat er te weinig aandacht is voor alternatieve financieringsmogelijkheden. En zonder instemming van ONPL. Die mist een scherpe focus op uitgaven en pleit voor meer aandacht voor lokale aanbestedingen. De milieustraatmotie van ONPL werd werd daarop aangenomen met steun van D66, LP en de VVD.