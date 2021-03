Medewerkers welzijnswerk Zundert onzeker over baan na overname

Badda Bing: afscheid van een huis van plezier dat veel passanten trok voor een ‘lunch’

21 maart HULTEN - Met de knijper scheurt kraanmachinist Gijs Vermeulen de dakkapel van de voormalige seksclub Badda Bing in Hulten. Hier aan de Rijksweg 5 wordt een roemruchte geschiedenis in stukjes en beetjes afgevoerd tot zelfs de fundamenten over een week of twee zijn verwijderd. De gemeente Gilze en Rijen viert een afscheidsfeestje, in stilte.