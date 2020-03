Medewerker van Breda University besmet met coronavirus, school noemt zijn situatie ‘zorgelijk’

Vrijspraak voor spuiten pepper­spray in café Janssen in Breda

15:57 BREDA - De 23-jarige Ramon van der H. is vrijgesproken van het spuiten van pepperspray in café Janssen in Breda. Op 13 oktober 2018 is daar tijdens een drukke avond met een bijtende stof gespoten, waardoor 170 bezoekers in allerijl naar buiten moesten.