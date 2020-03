Medewerker Amphia besmet met coronavirus, polikliniek Neurologie tijdelijk gesloten

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is de medewerker - ze wil niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat - na het ontstaan van griepachtige klachten direct naar huis gestuurd en getest. ,,De tests bleken helaas positief.” De medewerker is in thuisisolatie geplaatst. Waar hij of zij vandaan komt wil het ziekenhuis niet zeggen.