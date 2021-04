ME veegt druk park Breda leeg: ‘Jeetje, waarom moeten we nu weg? Het was net zo gezellig’

Grote brand in Belgisch natuurge­bied net over de grens bij Zundert is onder controle, geëvacueer­de bewoners mogen naar huis

24 april BRECHT - De grote brand op militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, net over de grens bij Zundert, is onder controle. Dat melden hulpdiensten zaterdagmiddag. Ongeveer 500 hectare (zo’n 750 voetbalvelden) is in rook opgegaan. Voor de hele provincie Antwerpen geldt sinds zaterdagmiddag ‘code oranje‘- wat staat voor ‘hoog brandgevaar’.