ME veegde druk park in Breda leeg: ‘Jeetje, waarom moeten we nu weg? Het was net zo gezellig’

Het loopt tegen half vijf als zes politieagenten te paard keurig achter elkaar door de Lange Brugstraat in het centrum van Breda struinen. In galop gaat het vervolgens over de Prinsenkade, naar de Hoge Brug. Via de Cingelstraat komen ze op het Kasteelplein, waar de ME op dat moment het publiek terugdringt richting Catharinastraat.