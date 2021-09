ME valt woonwagenkamp Breda binnen: meerdere verdachten aangehouden

Alfons Raichert, laatste Poolse bevrijder van Breda, overleden

26 september BREDA - De laatste nog levende Poolse bevrijder van Breda is overleden. Alfons Raichert is afgelopen donderdagochtend rustig in zijn slaap overleden, zo laat zijn dochter Hella weten. Raichert is 96 jaar oud geworden.