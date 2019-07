McGregor met winkel naar Wilhelminastraat in Breda

Vrachtwa­gen met vermoede­lijk drugsafval gevonden in Breda, omgeving afgezet

12:29 BREDA - Op de Rithsestraat in het buitengebied van Breda is dinsdagochtend een vrachtwagen aangetroffen waar mogelijk drugsafval in zit. In de vrachtwagen staan meerdere vaten. Dat meldt de politie.