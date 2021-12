Mbo’ers van Curio volgen samen les met jongeren met beperking: ‘We kunnen allemaal van elkaar leren’

Sinter­klaas een hoop geregel in Prinsen­beek: ‘Veel mensen gaven zich op, en zeiden weer af’

PRINSENBEEK - Met de steeds veranderende maatregelen rond corona is het voor de Sinterklaascomités in de regio een hoop geregel om hun schare gelovigen op een leuke manier te bedienen. Veel verenigingen halen met de goedheiligman jaarlijks een hoop geld op om hun activiteiten te bekostigen. Dat geldt ook voor de scouting in Prinsenbeek. ,,We hebben het programma wel zes keer veranderd.’’

5 december