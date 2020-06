Mbo-studente Robana kapt weer op school: ‘Dat thuisonderwijs was niks voor mij’

BREDA – Het is even prullen, maar als Robana Hülters het ritme eenmaal te pakken heeft, draait ze de lokken van de kappop netjes één voor één om de rolletjes. Mentor en kappersdocente Anneke Zwaans deelt meteen een compliment uit: ,,Het gaat hartstikke goed.”

Quote Praktijk­les­sen zijn online lastiger in te vullen dan theorieles­sen Anneke Zwaans, docente kappersopleiding Curio Net als op andere mbo- en hbo-scholen krijgen de studenten van Curio zorg en welzijn in Breda mondjesmaat weer les op locatie. De 18-jarige Robana uit Oosterhout is er blij mee. ,,Ik vond het lastig mezelf thuis te motiveren. Ik ben snel afgeleid.”

Robana volgt de BBL-opleiding kapper, wat betekent dat ze normaal gesproken eens per week naar school gaat en vier dagen werkt bij een kapsalon in Oosterhout. De tweedejaars studente kreeg de afgelopen maanden online onderwijs, maar had daar moeite mee.

Controleren

Volgens Zwaans is de Oosterhoutse daarin geen uitzondering. ,,Veel mbo-leerlingen hebben sturing en aandacht nodig. Studenten leren hier een vak, daarbij zijn de praktijklessen belangrijk. Dat praktijkonderwijs is online lastiger in te vullen dan theorielessen. Je kunt niet alles goed voordoen en het werk ook niet goed controleren.”

Zwaans is mentor van drie klassen en heeft de afgelopen maanden geprobeerd minimaal eens per week contact te hebben met haar leerlingen. ,,Per niveau zag ik grote verschillen in hoe goed het studenten lukte zelfstandig te leren.”

Challenges

Quote Gelukkig kon ik altijd bellen of appen als thuis een opdracht niet lukte Robana Hülters, studente kappersopleiding Curio De kappersdocenten bedachten een serie praktijkgerichte opdrachten, waarvoor het team lof ontving van andere kappersopleidingen. En ze prikkelden studenten met challenges. ,,Knippen konden ze thuis niet, dan blijft er weinig over van zo’n kappop. Maar we daagden ze bijvoorbeeld uit met een vlechtchallenge, voor de creatieve ontwikkeling.”

Omdat ze normaal maar eens per week op school zit, miste Robana haar klasgenoten niet zo. ,,Ik vond het vervelender dat ik Anneke minder zag. Gelukkig kon ik haar altijd bellen of appen als thuis een opdracht niet lukte.”

Nieuwe schooljaar