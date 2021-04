‘Mbo'ers in Brabant kunnen straks vragen wat ze willen: vraag is groot en aanbod laag’

Dokter Crolla van Amphia overwel­digd door succes petitie: ‘Ik hoop dat duidelijke signaal wordt opgepikt’

19 april BREDA - Dokter Rogier Crolla heeft zondagmiddag gereageerd op het succes van zijn petitie, waarmee hij extra aandacht vraagt voor hoge werkdruk in het Amphia-ziekenhuis waar hij werkt, in combinatie met het verzoek het testevenement 538 Oranjedag af te gelasten. ,,Ik wil het publiek, de artiesten en 538 hun feest niet afnemen, maar dit is niet de juiste tijd en het juiste moment.”