Maximale taakstraf voor Bredanaar (27) na fatale aanrijding op zebrapad waarbij Co Nelisse omkwam

Bredanaar (27) rent weg bij controle, politie zet achtervol­ging in en gebruikt pepper­spray

14:31 BREDA - Een 27-jarige man uit Breda is woensdagochtend aangehouden na een controle in Breda. De man rende weg nadat de politie verschillende zakjes met drugs in zijn auto vond. De man besloot te vluchten, maar werd al snel door agenten ingehaald.