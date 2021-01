Maximale jeugdstraf geëist voor verdachte (17) doodsteken Megan: 2 jaar cel en ‘jeugd-tbs’

Bios niet bang voor streaming­dien­sten: ‘Mensen willen dat grote scherm’

10 januari WEST-BRABANT - Populaire streamingdiensten als Netflix, Amazon en Disney+ maken voor het eerst meer omzet dan bioscopen. Toch vreest bioscoophouder Carlo Lambregts niet voor verklies van klandizie. Sterker nog, met titels als James Bonds ‘No time to die’, de Slag om de Schelde en The Minions, gaat hij vol vertrouwen het nieuwe jaar in. ,,Nu is het wachten op een openingsdatum.”