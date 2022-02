Maximaal 550 woningen in Woonakker, groen licht voor bouwplan in Teteringen

Carnaval of niet, de leutpennin­gen komen terug in het Kielegat

BREDA - Als carnaval in het Kielegat dit jaar doorgaat, kunnen feestvierders in de horeca weer ouderwets gele rakkers en wijntjes betalen met leutpenningen. Voor het eerst in 30 jaar dreigden er geen betaalmuntjes geleverd te worden. Maar ook al is er nog veel onduidelijk, ze komen er ook in 2022.

3 februari