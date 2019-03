Máxima opent vandaag Week van het Geld in Breda

Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën dat als doel heeft verantwoord financieel gedrag van Nederlanders te bevorderen. De enquête vond plaats onder leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 van de basisscholen. Het onderzoek is gedaan in de aanloop naar de Week van het Geld die vandaag begint. De negende editie van deze themaweek wordt vanochtend in Breda geopend door koningin Máxima. Dat gebeurt in het Rat Verlegh Stadion.

Gastlessen

Máxima, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken, woont vandaag in het stadion van NAC onder meer gastlessen bij over het omgaan met geld, waar leerlingen van de Bredase basisscholen De Griffioen en De Spoorzoeker aan deelnemen. Ook voert de koningin een gesprek over het stimuleren van financiële vaardigheden op lokaal niveau met vertegenwoordigers van de gemeente Breda en NAC en leerlingen van de NAC Academy. De officiële openingshandeling van de Week van het Geld is op een podium op het veld, voor de eretribune. Daar pakt Maxima een kaart uit de zogeheten Kletspot. Deze speciale geldeditie van de Kletspot wordt deze week in het basisonderwijs gebruikt als lesmateriaal, dat tot gesprekken over het het omgaan met geld moet leiden.