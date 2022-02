Máxima in gesprek met Bredase ondernemers over gevolgen corona

20 man op straat na faillisse­ment Restaurant Vandaag in Breda, ook vestiging Amsterdam redt het niet

BREDA - Het faillissement van Restaurant Vandaag op Breepark in Breda betekent baanverlies voor 20 man personeel. Dat laat curator Ernst Butterman van RST Advocaten weten over de onderneming die in 2018 openging op het evenemententerrein.

4 februari