Máxima bij Oncle Jean in Breda voor bezoek aan stichting Met je Hart

BREDA - Koningin Máxima is woensdagochtend in Breda waar ze een bezoek brengt aan de stichting Met je Hart. Even voor 10.00 uur arriveerde ze in café-restaurant Oncle Jean in het Ginneken. Daar gaat ze in gesprek met vrijwilligers en lokale coördinatoren. Ook schuift ze aan bij een brunchgroep van ouderen. Het bezoek duurt een uur.