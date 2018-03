Maxim (17) kan wel lachen om nep-blaastest in Breda: 'Ik dacht: het is 2018, zo zal dat wel gaan'

VIDEOBREDA - Zaterdagnacht werd Maxim Bulkmans door agenten in de Bredase binnenstad in de maling genomen. Zij lieten hem een blaastest op een portofoon doen , maakten er een grappig bedoeld filmpje van en zetten het op internet. De video is sindsdien viraal gegaan.

Bredanaar Maxim kan zich er niet druk over maken. ,,Nee hoor, ik lig er niet wakker van.” Stoer vindt hij het ook wel. ,,Toen ik vanochtend wakker werd, zag ik al 85 berichtjes op Instagram.”

Social media

Wat gebeurde er nu eigenlijk in de nacht van zaterdag op zondag? Maxim loopt met een vriend door het Bredase uitgaanscentrum als hij wijkagent Rachid al Kahja tegen het lijf loopt. Hij kent Al Kahja redelijk goed. ,,Ik kom hem weleens tegen en stuur berichtjes via sociale media.”



Maxim heeft gedronken en bedenkt dat hij wil weten hoe hoog het alcoholpromillage in zijn bloed is. ,,Maar Al Kahja had geen alcoholtester bij zich. Hij zei, we lopen wel even naar mijn collega te paard. En die liet mij blazen op de antenne van zijn portofoon.”

In de maling

Maxim staat er niet bij stil dat hij in de maling wordt genomen. ,,Ik dacht, het is 2018, het zal tegenwoordig wel zo gaan, dat blazen.” Op het filmpje is te zien dat de agent op quasi-strenge toon zegt dat Maxim moet ‘blazen tot ik stop zeg’. ‘Doorgaan, doorgaan, doorgaan’, voegt hij er aan toe. Maxim doet braaf wat van hem gevraagd wordt. Pas als de agenten smakelijk beginnen te lachen, dringt het tot hem door dat hij in het ootje wordt genomen.

De agent die het filmpje opneemt is Rachid al Kahja. Een politiewoordvoerder bevestigt dat Al Kahja het filmpje op zijn Instagram-account heeft geplaatst. De site Dumpert.nl pikt het op. Inmiddels is het filmpje honderdduizenden keren bekeken.

Jongeren

Volgens de politiewoordvoerder was Maxim ervan op de hoogte dat hij gefilmd werd. ,,Hij kent wijkagent Rachid ook. Deze is zeer bekend en populair onder jongeren.”



Al Kahja heeft vorig jaar een soortgelijk filmpje op social media geplaatst. Een jonge vrouw vraagt hem tijdens zijn dienst in het uitgaanscentrum of ze een blaastest mag doen, waarop hij haar op zijn portofoon laat blazen. Het filmpje werd enorm veel bekeken.



Maxim is nog maar net 17. Naar eigen zeggen was hij niet dronken, maar aangeschoten. ,,Nee ik mag nog niet drinken, maar ik krijg het overal in de stad.” Dat komt vooral, zegt hij, omdat hij 1 meter 96 ben en er ouder uitziet dan hij is.



Afbreuk



De politiewoordvoerder: ,,We moeten alcoholgebruik en de controle daarop serieus blijven nemen. Mogelijk dat achteraf bezien dit filmpje daar afbreuk aan doet. De één vindt het grappig, de ander vindt dat we dit zo niet moeten doen. We coachen en ondersteunen collega’s bij wat ze doen op sociale media. Het plaatsen van een dergelijk filmpje is niet tegen de regels, mits alle partijen ervan op de hoogte zijn.”