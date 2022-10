Matthijs pakte het slimmer aan dan Ronnie

Bedwantsen, schimmel, bloed en intimida­tie: BOOS zoekt Bredase huisjesmel­ker Marcel van Hooijdonk

BREDA/HAARLEM - De een na de andere student verlaat een flat aan de Zijlweg in Haarlem vanwege een bedwantsenplaag, schimmel, lekkages een ondergelopen kelder en onveilige situaties. Ook deze flat is in handen van de beruchte vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk uit Breda.

13 oktober