Matt (19) uit Zundert is nieuwe bewoner van Big Brother-huis

Steentjes zoeken in Klein-Zun­dert? 'Kei-tof!’

2 februari KLEIN-ZUNDERT - Het idee kwam van juf Anouk. Thuis in Geertruidenberg had ze gezien hoe kinderen superenthousiast buiten op zoek gingen naar verstopte, beschilderde steentjes. ,,Keileuk”, vond ze. ,,Laten we dat ook in Klein-Zundert doen.”