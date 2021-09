Matijs van de Kerkhof en de rotsvaste overtuiging van Vincent van Gogh als inspiratie

Het is zó voor de hand liggend, dat je erom moet grinniken: kunstenaar Matijs van de Kerkhof, uit Nuenen, werkt als artist in residence anderhalve maand in... Zundert. Als ik hem was, zou ik ook gaan werken op de andere plekken waar Van Gogh verbleef, want de periode in Zundert is buitengewoon productief geweest - zo blijkt.