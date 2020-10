Masterclasses viool straks ook in Breda: ‘Júist Brabanders zijn zo gevoelig voor muziek’

BREDA - Ze verzorgt al jaren masterclasses in landen als Brazilië, Chili, Portugal en Italië. Binnenkort strijkt de bekende violiste Theodora Geraets ook neer in Breda om studenten op hoger niveau te gaan begeleiden.

De lessen zijn bedoeld voor gevorderde violisten en moeten hiermee een aanvulling zijn op de muziekscholen in de regio. ,,Mensen die zich bijvoorbeeld willen voorbereiden op een auditie, technieken willen verbeteren of misschien juist overwegen naar het conservatorium te gaan, kunnen bij mij terecht'', zegt Geraets.

De violiste behoort tot de top van Nederland. Ze studeerde in Amsterdam, New York, Düsseldorf en Londen en speelt als solist met orkesten in Europa, Amerika en Japan. Als eerste violiste ooit ontving ze de Nederlandse Muziekprijs (de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een klassieke musicus kan worden toegekend).

Jaap van Zweden

Daarnaast is ze ruim dertig jaar als hoofdvakdocent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. ,,Ik ben als het ware opgegroeid met Jaap van Zweden. We delen van jongs af aan onze passie voor muziek.''

Want vioolmuziek betekent alles voor Geraets. ,,Een viool is een buitengewoon mooi instrument, want het komt dicht bij de menselijke stem. Het is een deel van mezelf.'' Bovendien blijft de viool volgens haar een populair instrument.

Dat Geraets binnenkort ook Breda tussen haar bestemmingen heeft staan, komt door de inzet van Gon Wassenaar uit Wagenberg. Haar zoon Xander (17) studeert aan het conservatorium in Den Haag.

,,Maar als hij buiten school lessen wil volgen, moet hij altijd ver reizen. De meeste topdocenten zitten in Den Haag of Amsterdam, maar ik vind het belangrijk dat kinderen en volwassen hier uit de buurt ook de kans krijgen op met zo'n docent in aanraking te komen. Dan wordt het wat laagdrempeliger.''

Tien talenten

Want talenten moet er zéker zijn in onze regio, denken Wassenaar en Geraets. ,,In Den Haag kun je als het ware een blik opentrekken en zo tien talenten aanwijzen, maar in de omgeving van Breda is Xander de enige die op zo'n hoog niveau speelt'', denkt Wassenaar.

Geraets: ,,Ik denk dat er nog veel talenten verborgen zijn; want júist Brabanders zijn zo gevoelig voor muziek. Het open karakter past goed bij vioolmuziek, want met je instrument kun je goed communiceren''"

En Geraets past op haar beurt bij de Brabanders, denkt Wassenaar. ,,Haar manier van lesgeven is uniek, bijna een verloren ambacht. Daarnaast kan zij door haar motivatie iemand écht naar een hoger niveau tillen.''

Masterclass

De eerste aanmeldingen zijn binnen, daarom wil Geraets zo snel mogelijk starten. De masterclasses worden, op aanvraag, gegeven aan de Ramshoorn in Breda.,,Dat kan alleen of in een groep. Belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom houden we het betaalbaar."

Meer info: theodorageraets.nl of gon65@me.com