Mastbos zit vol historie en oude volksverhalen

Altijd carnaval: Kielegatse narrenkop als tatoeage

16:07 BREDA - Kielegatter in hart en nieren, en sinds deze week ook óp lijf en in leden. Jasper Mol heeft de Kielegatse narrenkop op z'n been laten tatoeëren. Gewonnen, op de veiling van de carnavalsstichting. ,,Het is m'n eerste, maar grappig: ik denk nu al na over de volgende.” En iedere Kielegatter kan nu hetzelfde doen, en zo de Stichting Kielegat ondersteunen.