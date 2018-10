Massale roep om De Fer uit de brand te helpen, doneeractie gestart

Breda en Oosterhout herdenken en eren Poolse bevrijders

18:39 BREDA - Dit weekend staan Breda en Oosterhout in het teken van de bevrijding door de 1e Poolse Pantserdivisie, in november 1944. De troepen van generaal Stanislaw Maczek bevrijdden grote delen van West-Brabant van de Duitse bezetter. Daarbij lieten veel Poolse militairen het leven. Hun ultieme offer werd zaterdag uitgebreid herdacht, eerst in Oosterhout, later in Breda.